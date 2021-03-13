Русская лыжница Ступак выиграла масс-старт на Кубке мира в Швейцарии, убежав от норвежки

Юлия Ступак - победительница масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине прошла еще одна успешная для сборной России гонка. Юлия Ступак победила в масс-старте на 10 километров. Это произошло спустя пару часов после того, как первое место в мужской гонке на 15 км занял Александр Большунов.

Наша лыжница лидировала почти всю дистанцию и на финише опередила на 7,1 секунды норвежку Хайди Венг. Третье место - за Эббой Андерсон из Швеции, проигравшей 8,5 секунд Ступак.

Другие лыжницы сборной России расположились ниже в протоколе. Татьяна Сорина смогла заехать в топ-10, заняв 9 место. Она уступила 36,4 секунды победившей Ступак.

А другие же наши спортсменки - не так высоко. Наталья Непряева стала 25-й (+1.21,9), Христина Мацокина - 32-й (+1.43,7), Вероника Степанова - 40-й (+1.57,0), Мария Истомина - 52-й (+2.40,5), а Евгения Крупицкая - 54-й (+2.45,1).