Умер Норман Уоррен - режиссер "Планеты ужасов"

Фото: Twitter AL THE COLORS OF THE DARK

11 марта скончался британский режиссер, актер, продюсер и сценарист Норман Уоррен. Ему было 78 лет.

Трагическую новость сообщил портал RTE со ссылкой на друга и менеджера режиссера. Он уточнил, что Уоррен скончался "по естественной причине", так как его здоровье сильно ослабло после недавно перенесенной болезни.

Норман Уоррен родился в 1942 году в Лондоне. С раннего детства он увлекался кинематографом, и уже в начале 1960-х работал ассистентом режиссера.

Первый самостоятельный полный метр Уоррен снял в 1968-м - это была эротическая комедия Loving Feeling. За ней почти сразу последовала следующая картина Her Private Hell.

Но больше всего Уоррен прославился благодаря своим фильмам ужасов. В 1976-м вышел дебютный хоррор режиссера - "Раб Сатаны". После - "Добыча", "Террор", "Кровавый Новый год", "Планета ужасов" и еще несколько короткометражек.