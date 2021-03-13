"Вакцины еще не успели внести свой вклад": вирусолог рассказал, почему пандемия пошла на спад

Вирусолог рассказал, почему пандемия коронавируса пошла на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже третий день подряд в России выявляют меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19. Вирусологи утверждают, что пандемия, действительно, идет на спад, причем не только в России.

- В некоторых странах держится, в некоторых даже немножко поднимается, но в целом, если смотреть на мировую кривую, то она существенно понизилась за последние два месяца, - рассказал сотрудник Научного центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, понижению заболеваемости способствовал целый комплекс причин. Правда, вакцины сыграли в этом наименьшую роль.

- Их начали применять недавно, и они еще не успели внести свой вклад. Перед нами стоит очень важная задача – организовать прививки таким образом, чтобы они действительно могли повлиять на заболеваемость в нашей стране. Сейчас мы отстаем от многих западных стран по темпам вакцинации, - добавил вирусолог.

По его словам, сейчас в России привито несколько миллионов человек.