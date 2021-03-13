Bloomberg: посол ЕС в России предложил "менее воинственную" стратегию отношений с Москвой

Посол ЕС в России предложил "менее воинственную" стратегию отношений с Москвой. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в ходе беседы с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25-26 марта предложил пересмотреть стратегию отношения Россией.

Эдерер назвал позицию ЕС "устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной". Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно дипломатическим записям, попавшим в распоряжение агентства, большинство государств - членов ЕС выступают за сохранение существующих принципов. Но при этом некоторые члены ЕС предложили определить сферы, в которых требуется изменить отношения с Россией. Они будут подняты на предстоящем саммите.

Возможными вопросами станут "экономическое сотрудничество и региональные конфликты", "борьба с изменением климата" и "скоординированный трансатлатический подход".

Польша, Эстония и Литва выступают за жесткую политику в отношениях с Москвой, ссылаясь на минские соглашения.

При этом Кипр поставил под сомнение антироссийские санкции и предложил обсудить их эффективность.

Позиции стран ЕС оказались весьма различными, и источники агентства сомневаются, что на саммите будет вынесено единое решение по стратегии общения с Москвой.

Ранее стало известно, что ЕС продлил персональные санкции против граждан России.