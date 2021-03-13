В прессе появились данные о развертывании сверхсекретных беспилотников США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прессе появились официальные данные о развертывании сверхсекретных американских беспилотников RQ-170 Sentinel, предназначенных для разведки.

Упоминание о развертывании RQ-170 Sentinel нашли в официальном сообщении о визите генерала Марка Келли и главного мастер-сержанта Дэаидп Уэйда на авиабазу ВВС США в Неваде, пишет издание The Drive.

Но при этом не сказано, где именно разместились RQ-170 Sentinel. Предположительно беспилотник используются для разведки в Иране или Северной Корее.

О существовании RQ-170 Sentinel стало известно около десяти лет назад, но информация о нем по прежнему является секретной. Факты о беспилотниках были частично раскрыты в соответствии с требованиями американского Закона о свободе информации или в результате утечек.

Беспилотники оснащены технологией «Стелс», размах их крыла приблизительно 12 метров. Ранее сообщалось, что беспилотники RQ-170 Sentinel используются для разведки в Иране, Южной Корее, Афганистане и Пакистане. В распоряжении ВВС США не менее 20 таких аппаратов.