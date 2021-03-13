Партия «Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия «Слуга народа» собирается просить президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

При этом у главы партии Александра Корниенко на пресс-конференции поинтересовались, будет ли Зеленский выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать», — ответил он, при этом подчеркнув, что Зеленский в нужное время сам сообщит о своем решении, сообщаает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского учредила политсовет и утвердила проект доктрины.

Напомним, Владимир Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году. Согласно окончательным результатам ЦИК Украины, тогда он заручился поддержкой 73,22 % избирателей голосов (13,5 млн голосов). Однако с тех пор рейтинги президента неизменно снижался, свидетельствуют исследования.