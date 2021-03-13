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Общество13 марта 2021 22:10

Задержанных на форуме нежелательной организации в Москве стали отпускать из полиции

Причиной задержания стало нарушение эпидемиологических норм
Анастасия РЫШКОВА
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Причиной задержания участников форума стало нарушение эпидемиологических норм

Полицейские начали отпускать из отделения задержанных на форуме нежелательной организации в столичной гостинице "Измайлово Дельта".

На них составили административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии коронавируса. Всего в гостинице задержали около 200 человек, сообщает ТАСС.

Оказалось, что в их числе депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина, председатель "Открытой России" (признана нежелательной на территории РФ) Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Напомним, ранее поступило официальное сообщение от МВД о том, что причиной задержания участников форума стало нарушение эпидемиологических норм.

Организаторы после случившегося отметили, что мероприятие в субботу уже не состоится, но его участники встретятся в неформальной обстановке.