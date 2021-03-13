Умер Михаил Пономарев, зампред комитета Совфеда по экономической политике

Михаил Пономарев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер Михаил Пономарев. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области скончался на 68 году жизни.

Источник в аппарате верхней палаты парламента сообщил ТАСС, что смерть наступила из-за остановки сердца.

"Пономарев действительно скончался от остановки сердца, это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально", - пояснили в аппарате верхней палаты парламента.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в селе Сосновка Башмаковского района Пензенской области.

В 2007 году он стал депутатом Тюменской областной Думы. С 2009 по 2010 г. работал заместителем директора департамента Управления делами правительства РФ. С 2010 года являлся советником председателя совета директоров Запсибкомбанка.

В 2011 году Пономарев был избран депутатом Тюменской областной Думы V созыва, а в 2016 году переизбран в новый состав Думы.

Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года.

За свои достижения Михаил Пономарев награжден Орденом Дружбы (1997), Орденом Почета (2018), а также он являлся Почетным гражданином Ямала (2003).