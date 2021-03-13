Михаил Пономарев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Причиной смерти Михаила Пономарева стала остановка сердца. Об этом в субботу рассказали в аппарате верхней палаты парламента.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области накануне чувствовал себя хорошо, сообщил ТАСС источник.

"Пономарев действительно скончался от остановки сердца, это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально", - пояснили агентству.

Политик родился 1 января 1954 года.

Михаил Пономарев ранее был депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года.

За свой долгий профессиональный путь Михаил Пономарев был удостоен Ордена Дружбы (1997); Ордена Почета (2018). Политик также являлся Почетный гражданином Ямало-Ненецкого автономного округа.