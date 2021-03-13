Мэр Ниццы попросил разрешения у властей Франции на покупку «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил у властей Франции дать ему возможность закупить для своего региона российскую вакцину "Спутник V".

"Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение", - заявил Эстрози в эфире радиостанции France Bleu. Полное интервью опубликовано в Twitter.

На вопрос о том, как он намерен это сделать, Мэр заявил, что Ницца является "международной столицей со связями". Он привел в пример вопрос снабжения масками, который остро возник прошлой весной, и в отличии от остальной Франции, в Ницце не было дефицита.

Градоначальник отметил, что хочет эффективного решения эпидемиологического вопроса

В начале марта европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. О датах ее завершения пока не известно.

Напомним, "Спутник V" стал первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Старейший медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины. Специалисты подчеркнули, что эффективность препарата составляет более 90%.

"Спутник V" был разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. В данный момент российская вакцина одобрена и зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 50 странах мира.