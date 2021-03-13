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В мире13 марта 2021 23:03

Экс-президент Боливии Жанин Аньес спряталась от полиции под кроватью

Родственники политика попытались помешать ее аресту и были задержаны
Анастасия РЫШКОВА
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Экс-президент Боливии Жанин Аньес спряталась от полиции под кроватью.

Фото: REUTERS

Бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес арестовали по подозрению в причастности к делу о госперевороте. Ее также подозревают в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

Женщина пряталась в доме своих родственников в ящике для белья под кроватью. При обыске дома родственники Аньес предприняли попытку помешать полицейским и были задержаны.

Также полиция задержала дочь Аньес, но потом ее отпустили. Сейчас Жанин Аньес дает показания в прокуратуре в Ла-Пасе, сообщает газета El Deber.

Ранее в Боливии были выданы десять ордеров на задержание чиновников. На данный момент уже задержаны министр юстиции Альваро Коимбра и министр энергетики страны Родриго Гусман.

Напомним, осенью прошлого года парламент Боливии потребовал произвести судебное расследование в отношении Жанин Аньес.

Политика кроме всего прочего обвинили в геноциде.