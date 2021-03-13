В ходе беспорядков во Франции пострадали 11 полицейских Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 13 марта, в центре французского города Льеж проходила акция протеста против «полицейского насилия», которая переросла в беспорядки, погромы и столкновения со стражами порядка. В результате пострадали как минимум 11 сотрудников городской полиции.

По данным телеканала RTBF, в беспорядках принимали участие около 300 агрессивно настроенных молодых людей. Поводом для протестного митинга местных сторонников движения Black Lives Matter послужил недавний арест женщины конголезского происхождения, которую обвинили в подстрекательстве к мятежу и сопротивлению полиции.

Протестующие разгромили заведение McDonald’s на центральной площади и припаркованные около него машины, а также несколько остановок общественного транспорта, разбили окна в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа. Ситуацию удалось взять под контроль, только когда в город прибыло подкрепление спецназа, стражи порядка применили против погромщиков водометы и слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков участников беспорядков.