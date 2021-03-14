Захарова: Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса.

По ее словам, «уже очевидно», что такая кампания продолжается много месяцев, причем главная цель этих усилий – на фоне пандемии и связанных с ней проблем сформировать у населения западных стран «неприятие всего того, что делает Россия».

«Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории», - сказала Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что на фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе и в европейских странах, США с союзниками готовят масштабную дезинформационную атаку на препарат. По данным разведки, Запад планирует публиковать «разоблачающие» материалы о неэффективности и даже опасности нашей вакцины, вплоть до инсценировок «массовой гибели» людей якобы в результате применения «Спутника V».

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