Астронавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Астронавты выполнили все работы в открытом космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, которые входят в состав экипажа Международной космической станции (МКС), вышли в открытый космос. Чтобы выполнить запланированные работы за бортом МКС, им понадобилось шесть часов и 47 минут.

После завершения всех работ по техническому обслуживанию станции астронавты вернулись на МКС, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

В задачи американцев в открытом космосе, в частности, входило переподключить аммиачные перемычки системы охлаждения, заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity и установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest. Кроме того, они должны были подключить три кабеля на поверхности европейского лабораторного модуля Columbus. В НАСА отмечают, что астронавты успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами.