Захарова после инцидента с болгарским журналистом призвала мужчин быть сдержаннее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с болгарским журналистом, который устроил представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и игрушечным оружием возле здания российского внешнеполитического ведомства, призвала мужчин быть сдержаннее и «контролировать свои эмоции».

«Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», - сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она уточнила, что узнала об этом представлении «уже потом от коллег и от охраны здания» МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне полиция задержала четыре человека возле министерства иностранных дел, одним из задержанных оказался корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов. Уже в отделении полиции болгарский журналист признался, что таким образом хотел сделать Марии Захаровой предложение. Его действия расценили как мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей.