Православные христиане в России отмечают прощеное воскресенье

В православных храмах совершается чин прощения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 марта православные христиане будут отмечать прощеное воскресенье – последний день Масленицы перед началом Великого поста, который в этом году начнется 15 марта и продлится до 1 мая.

В этот день во всех православных храмах России будет совершаться так называемый чин прощения, а священники или дьяконы на утреннем богослужении в церквях, в числе прочих, прочтут

отрывок из Евангелия от Матфея: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о традициях этого дня. В нашем народе издавна бытует убеждение, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл.

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Прощеное воскресенье: языческие и православные традиции

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом и заключительный день Масленицы. Поэтому традиции язычества и православия смешались: люди сжигают чучело и идут просить прощения друг у друга. Расставим все обычаи по своим местам (подробности).