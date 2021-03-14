Принц Чарльз глубоко уязвлен откровенным интервью Гарри и Меган, но хочет исправить отношения с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл со всей королевской семьей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Чарльз глубоко уязвлен откровенным интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, однако решил «исправить разрушенные отношения с сыном». Об этом газете Daily Mail рассказал некий друг принца Чарльза. По его словам, наследник британского престола понимает, что необходимо сосредоточить усилия не на скандалах, а на восстановлении отношений с сыном, пока разлад в семье не стал непреодолимым.

«Мы видим отца, который глубоко опечален состоянием его отношений с сыном. После долгих раздумий он (Чарльз) также понимает, что ничего хорошего от продолжения ссоры не будет», -пояснил собеседник издания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе американский телеканал CBS показал интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл – первое с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские покинули британскую королевскую семью и переехали в США. В этом интервью они рассказали множество подробностей из жизни королевской семьи. В частности, о том, что во дворце переживали за цвет кожи их будущего первенца, когда Меган ходила беременной. При этом конкретных имен герцоги Сассекские не назвали.

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