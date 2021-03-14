Военные ЛНР сбили украинский беспилотник в Донбассе

Украинские военные продолжают обстреливать города и поселки Донбасса Фото: REUTERS

Военные Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что в субботу, 13 марта, сбили беспилотник, с помощью которого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) корректировали огонь по поселку Молодежное.

Об этом агентству Луганскинформцентр рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, накануне украинские силы обстреляли один из районов поселка, выпустив по нему из минометов калибра 82 мм шесть мин, а «для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат» (БПЛА), который «благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы с применением станции подавления «Тритон М1», разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен» и сбит над позициями ВСУ.

Потеря дрона и, как следствие, – возможности «ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре», как отметил представитель Народной милиции, «вынудили противника прекратить стрельбу». Стоит отметить, что это второй беспилотник за сутки, сбитый ополченцами в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве заявили, что нужно создать условия для «нежной украинизации» Донбасса, а говорить с жителями мятежных Донецкой и Луганской народных республик нужно «на языке любви, уважения и доверия». А накануне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объявил, что в регионе возможен широкомасштабный конфликт.