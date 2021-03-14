Госсекретарь США осудил задержания на форуме нежелательной организации в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен
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Новый госсекретарь Энтони Блинкен осудил вчерашнее задержание в Москве представителей нежелательной общественной организации, которые участвовали в «съезде», организованном в одной из столичных гостиниц.
«Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.
Энтони Блинкен назвал задержанных «независимыми голосами» и призвал «положить конец» их «преследованию».
Между тем, всех задержанных полиция уже давно отпустила по домам.