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Политика14 марта 2021 5:37

Госсекретарь США осудил задержания на форуме нежелательной организации в Москве

Всех задержанных в столичной гостинице «Измайлово Дельта» полиция уже отпустила по домам
Источник:kp.ru
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Новый госсекретарь Энтони Блинкен осудил вчерашнее задержание в Москве представителей нежелательной общественной организации, которые участвовали в «съезде», организованном в одной из столичных гостиниц.

«Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Энтони Блинкен назвал задержанных «независимыми голосами» и призвал «положить конец» их «преследованию».

Между тем, всех задержанных полиция уже давно отпустила по домам.