Госсекретарь США осудил задержания на форуме нежелательной организации в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Новый госсекретарь Энтони Блинкен осудил вчерашнее задержание в Москве представителей нежелательной общественной организации, которые участвовали в «съезде», организованном в одной из столичных гостиниц.

«Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Энтони Блинкен назвал задержанных «независимыми голосами» и призвал «положить конец» их «преследованию».

Между тем, всех задержанных полиция уже давно отпустила по домам.