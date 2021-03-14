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Политика14 марта 2021 6:00

Польский эксперт рассказал, как Киев обманывал украинцев при «отказе» от российского газа

Специалист отметил, что Украина продолжала получать «голубое топливо» из России, которое шло через нее транзитом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Польский эксперт отметил, что Украина и после «отказ» от российского газа продолжала его получать

Фото: REUTERS

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как Киев обманывал украинцев при «отказе» от российского газа, а простым гражданам страны пришлось платить за махинации властей Незалежной.

В своей статье для издания Mysl Polska специалист пишет, что Украина объявила об отказе от поставок «голубого топлива» из России в 2015 году, а на самом деле «Газпром» прекратил поставки, потому что соседи «перестали платить по счетам». Причем киевские власти назвали это «политическим шантажом» и принялись, по словам Щенсняка, «с гордостью считать дни без российского газа».

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные нужды, которые становились всё более скромными. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», - пояснил польский эксперт.

Автор статьи отметил, что именно для этого в Киеве придумали механизм «накручивания счетчика»: он представлял собой небольшую петлю трубопровода у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В результате украинцы продолжали получать все тот же российский газ, но уже по более высоким ценам – на 25-30% дороже, чем в Европе.

Щенсняк подчеркнул, что «весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад», а зарубежным «поставщикам» и их украинским «партнерам» удалось «неплохо заработать на простой схеме».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в прошлом году транзит российского газа через страну сократился до минимума. К слову, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску трубопровода «Северный поток — 2», а в России усомнились в его словах.

Украинский кризис