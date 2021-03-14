В Японии сошла лавина, могли пострадать лыжники

Лавина сошла со склона горы Норикура в центральной части Японии Фото: REUTERS

Ранним утром в воскресенье, 14 марта, со склона горы Норикура в центральной части Японии сошла снежная лавина. В результате могли пострадать лыжники, которые в тот момент находились в этом районе, передает телеканал NHK.

Между тем, японское агентство Kyodo сообщает, что, по предварительным данным местных чиновников, под завалами снега может находиться пять или шесть человек.

Сейчас, как отмечают оба издания, полиция и спасательные службы страны Восходящего Солнца выясняют, сколько людей во время схода лавины были на территории горнолыжных комплексов, расположенных возле горы Норикура.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десять дней назад снежная лавина сошла в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, тогда погибли 18 человек, пострадали девять.