Последние новости на утро 14 марта 2021: Начались отдельные исследования вакцины «Спутник V» на онкобольных

«КП» – о последних новостях на утро 14 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 14 марта 2021 года. В России начались отдельные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом накануне рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также сообщил, что этим препаратом уже привились против COVID-19 около семи миллионов человек, а еще – о том, что российская вакцина показала высокую эффективность во всех возрастных категориях.

У ряда пенсионеров в 2021 году увеличится размер дополнительной выплаты. Это следует из подготовленного Минтрудом проекта постановления о индексе роста среднемесячной заработной платы за 2020 год. «КП» разбиралась, кому стоит ожидать увеличения доплат к пенсии, и на сколько.

Примерно четверть россиян (26%) поддержали бы идею четырехдневной рабочей недели для женщин. Против — преимущественно мужчины, они голосуют за равенство. Четырехдневку для всех, независимо от пола, одобряет каждый третий — 30% опрошенных. О том, что дамам нужен лишний выходной на «все заботы», заявила московский омбудсмен Татьяна Потяева.

Тем временем новый госсекретарь США Энтони Блинкен осудил вчерашнее задержание в Москве представителей нежелательной общественной организации, которые участвовали в «съезде», организованном в столичной гостинице «Измайлово Дельта». Стоит отметить, что участников встречи задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии коронавируса, и всех уже отпустили.

В Великобритании решили сравнить свои танки с российскими и пришли к выводу, что в случае «военного конфликта» с Россией такое противостояние завершилось бы не в пользу военнослужащих Соединенного Королевства. Об этом говорится в докладе комитета Палаты общин по вопросам обороны, посвященном состоянию бронетанковых подразделений британских вооруженных сил.

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как Киев обманывал украинцев при «отказе» от российского газа, а простым гражданам страны пришлось платить за махинации властей Незалежной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом

Последние новости с антиковидного фронта kp.ru прокомментировал эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев (подробности).