Диетолог перечислил условия питания при вакцинации в Великий пост

Важно не просто ограничивать себя в еде, а составить гармоничное и разнообразное меню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Православные верующие могут пройти вакцинацию от коронавируса, соблюдая при этом Великий пост, если их рацион сбалансирован и состоит из достаточного количества белков, витаминов и минеральных веществ, рассказала уточнила терапевт и диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. Она также уточнила, что пациент, принявший решение пройти вакцинацию во время поста, должен не страдать хроническими заболеваниями.

Бурляева отметила, что при соблюдении строгого и нестрогого поста пациент перед вакцинацией должен проконсультироваться с врачом, повлияет ли сочетание постного рациона с вакцинацией на его состояние здоровья. При невозможности совмещать пост и вакцинацию врач призывает отдать предпочтение вакцинации от коронавируса.

Такое же мнение высказала врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, отметив риск нарушения белкового обмена при исключении продуктов животного происхождения нарушается во время поста.

- Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела, - заявила Елена Чедия в разговоре с агентством ТАСС.

Напомним, Великий пост является самым долгим и строгим по рациону в православном церковном календаре. В 2021 году он начнётся 15 марта и завершится в ночь перед днём Воскресения Христова - 1 мая. Сайт KP.ru рассказывал о главных традициях Великого поста, а также подробно объяснял все ограничения в питании на каждый день поста.