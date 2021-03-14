В Еврокомиссии назвали ошибкой стратегию вакцинации в Евросоюзе

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что при заказе препаратов были допущены ошибки Фото: REUTERS

При заказе препаратов для вакцинации от коронавируса в Евросоюзе были допущены ошибки, заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В интервью изданию Tagesspiegel он отметил, что прививочная кампания Евросоюза отвечает больше интересам богатых государств. При этом замглавы Еврокомиссии назвал совместный заказ вакцин правильным решением.

Франс Тиммерманс добавил также, что подводить итоги прививочной кампании в Евросоюзе можно будет после окончания пандемии коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что уже 26 декабря 2020 года все страны Европейского союза получили вакцины от коронавируса. В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале вакцинации, назвав это событие "открытием новой страницы тяжёлого года".

При этом в феврале Урсула фон дер Ляйен заявила, что прогнозы по прививочной кампании были чересчур оптимистичными: в Евросоюзе из-за поздней выдачи разрешений на использование вакцин произошли сбои в программе вакцинации.

В январе британская компания AstraZeneca заявила о невозможности выполнить обязательства по производству препарата, а производство вакцины от Pfizer и BioNTech сократилось почти на 30% от заявленного объёма.