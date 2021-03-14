Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество14 марта 2021 11:28

Умер Марвин Хаглер, чемпион мира по боксу

Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет. О смерти боксёра сообщила его жена
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

О смерти Марвина Хаглера сообщила его жена Кей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США на 67-м году жизни умер один из самых ярких боксёров 1980-х годов Марвин Хаглер. Причина его смерти неизвестна. О кончине боксёра сообщила его супруга Кей Хаглер.

- Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своём доме в Нью-Гэмпшире, - написала она в своём сообщении для фан-клуба Хаглера в Facebook.

Жена спортсмена попросила участников сообщества в это тяжёлое для семьи время уважать их частную жизнь.

Сын боксёра Джеймс Хаглер рассказал изданию TMZ, что в субботу, 12 марта, отца госпитализировали в больницу Нью-Гэмпшира из-за жалоб на затруднённое дыхание и боли в груди. Спустя четыре часа членам семьи сообщили о смерти Марвина Хаглера. При этом причина его кончины пока не установлена.

Марвин Хаглер был чемпионом мира WBC, WBA и IBF в среднем весе. В 1993 году его включили в Международный зал боксёрской славы.

Утраты