Умер Марвин Хаглер, чемпион мира по боксу

О смерти Марвина Хаглера сообщила его жена Кей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США на 67-м году жизни умер один из самых ярких боксёров 1980-х годов Марвин Хаглер. Причина его смерти неизвестна. О кончине боксёра сообщила его супруга Кей Хаглер.

- Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своём доме в Нью-Гэмпшире, - написала она в своём сообщении для фан-клуба Хаглера в Facebook.

Жена спортсмена попросила участников сообщества в это тяжёлое для семьи время уважать их частную жизнь.

Сын боксёра Джеймс Хаглер рассказал изданию TMZ, что в субботу, 12 марта, отца госпитализировали в больницу Нью-Гэмпшира из-за жалоб на затруднённое дыхание и боли в груди. Спустя четыре часа членам семьи сообщили о смерти Марвина Хаглера. При этом причина его кончины пока не установлена.

Марвин Хаглер был чемпионом мира WBC, WBA и IBF в среднем весе. В 1993 году его включили в Международный зал боксёрской славы.