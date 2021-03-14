Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарёва

Михаил Пономарёв скончался 13 марта в возрасте 67 лет. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместителю председателя комитета Совета Федерации по экономической политике и сенатору от Тюменской области Михаилу Пономарёву доверяли жители региона и коллеги, он всегда хотел быть полезным стране, заявила в своей телеграмме спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отправила послание с соболезнованиями главе Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

- С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарева. Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации, - сказано в телеграмме Матвиенко.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что причиной смерти Михаила Пономарёва стала остановка сердца.