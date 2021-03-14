В России впервые за шесть дней выявлено 10 тысяч заражённых коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 1 905 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за сутки зафиксировано 10 083 положительных результата теста на коронавирус. Показатель ежесуточной заболеваемости сегодня, 14 марта, оказался выше отметки в 10 тысяч впервые за последние шесть дней.

Оперштаб сообщает, что новые случаи заражения выявлены в 84 регионах из 85. 12,6% среди новых заболевших переносили коронавирус бессимптомно. Общее число заразившихся в России за всё время пандемии коронавируса составляет 4,3 миллиона человек.

Больше всего заражённых за сутки выявлено в Москве - 1 905 человек, в Санкт-Петербурге - 937 человек и в Московской области - 605 пациентов. Регионами с наименьшим числом заражений оказались Магаданская область (4), Ненецкий автономный округ (3) и Еврейская автономная область (3).

Во всей России выписаться после лечения от коронавируса смогли за прошедшие сутки 9 232 человека. Всего с начала эпидемии врачи вылечили уже 3,99 миллиона человек.

Скончались от заражения 395 человек за сутки и 92 090 человек за год пандемии в России.