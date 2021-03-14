Журналист Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист издания Le Figaro Лоран Эрбле отметил в своей статье, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Автор публикации заявил, что Франция может покинуть Европейский союз.

По мнению Эрбле, власти Евросоюза не оказывают достаточно помощи государствам-членам ЕС, а также мешают предоставлению преференций европейской торговле.

Журналист напомнил о помощи властей США национальной экономике. Руководство страны выделило для этой цели почти пять триллионов долларов, а в Европе на восстановление экономики выделили примерно 300 миллиардов евро, а затем призвали сократить расходы на медицину с урезать зарплаты медицинских работников для повышения их конкурентоспособности, отмечает Эрбле.

Автор статьи также называет Евросоюз "лишь дополнительной бюрократической структурой", парализующей страны и не способствующей реализации их интересов.

- ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины, – заявил автор, отметив эффективность прививочной кампании Великобритании выше стратегии ЕС.

Эрбле завершил публикацию словами о том, что у сторонников выхода Франции из ЕС появился дополнительный весомый аргумент в пользу своей позиции. Он также назвал возможность начать процесс выхода Франции из союза реальной.