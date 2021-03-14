Финансовый аналитик спрогнозировал обвал доллара в конце апреля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля 2021 года.

Он считает, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и вырастет до 75–76 рублей, но к концу месяца произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля, сообщает "Вечерняя Москва".

Кузнецов считает, что то же самое произойдет и с европейской валютой. Ее стоимость в апреле не превысит 85,45 рубля.

Эксперт подчеркнул, что рубль укрепляется на фоне роста цен на нефтепродукты, и это окажет позитивные тенденции на общую картину российского рынка, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.

Андрей Кузнецов заключил, что улучшению позиции рубля мешают западные санкции.

Если бы рестрикции отменили, то доллар и евро могли бы стоить 67 и 78 рублей.