На границе Украины задержаны граждане России и Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье сообщила о факте нарушения государственной границы гражданами России и Белоруссии.

"Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что пограничники моментально задержали нарушителей. У мужчин оказались с собой паспорта, но почему-то они решили перейти границу незаконно.

"Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - добавили в пограничной службе страны.

Задержанных граждан России и Белоруссии доставили в пограничное подразделение для проведения проверки.