Партия Зеленского перейдет от «секси» к «смарт» формату

Корниенко заявил, что "Слуга народа" построит мирную страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава политической силы Александр Корниенко заявил, что партия президента Украины Владимир Зеленского "Слуга народа" должна перейти на новый уровень.

«В прошлом году я полушутя сказал, что "слуги народа" должны быть "секси", то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу — "смарт-партии". У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри (...). Партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», — сказал Корниенко на встрече партии.

Политик добавил, что «смарт-партия» будет нацелена на то, чтобы строить разумную страну. Корниенко объяснил, что по его мнению "смарт-страна" - это государство, в котором отсутствует коррупция, а политики и крупные бизнесмены в полной мере отвечают перед законом. При этом он подчеркнул, что в таком государстве должен царить мир и согласие.

«Такую страну мечты вместе с нашей партией мы будем строить. Рано или поздно ее построим», — заверил политик.

Напомним, ранее представители партии "Слуга народа" заявили, что будут просить Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.