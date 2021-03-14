Вспомнили про ядерное оружие: японцы бурно отреагировали на заявления МИД РФ об американских ракетах

Японцы бурно отреагировали на заявления МИД РФ об американских ракетах Фото: Shutterstock

В Японии ярые пользователи интернета неоднозначно отреагировали на заявление российского МИД по поводу возможного размещения в Японии американских ракет наземного базирования.

Ранее информацию о возможности размещения в Токио американских ракет средней и меньшей дальности прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что подобные действия едва ли изменит озабоченности Москвы: независимо от того, будут они базированы на земле или на море, в радиусе поражения этих ракет окажется значительная территория России.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие шаги Токио приведут к новому витку гонки вооружений в мире.

Она отметила и то, что появление реальных угроз российским территориям повлекут за собой последствия и соответствующие реакции.

Это заявление получило непропорционально резкую реакцию читателей японских СМИ. Перевод приводит InoSMI.

- Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня, — написал пользователь под ником ywc.

- Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие, — вторит ему другой комментатор.

Впрочем, некоторые японцы отметили, что размещение американских ракет вызовет недовольство и критику и в внутри страны.

"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" — написал некий kon.