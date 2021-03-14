Захарова: Запад сам ускорил регулирование российского интернет-пространства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила действия поведение Запада после неоднократных блокировок российского контента в сети.

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Захаровой заявила, что Запад сам ускорил то, на что РФ долгое время не решалась.

"Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий", — пояснила она

Захарова подчеркнула, что те принципы, которое долгое время соблюдались, нарушены не будут.

"Потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом", — сказала Захарова.

Она рассказала, что в настоящее время готовится пакет законопроектов, задача которых защищать российские СМИ и российскую аудиторию от "беспредела".

Напомним, что в последнее время российский контент часто сталкивается с запретами на платформах IT-гигантов.

За несколько лет администрация сервиса YouTube внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Напомним, что ранее сервис заблокировал и позднее и удалил страницу телеканала "Крым 24".

На днях Google ограничил просмотр на YouTube документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину". Сказано, что материал содержит сцены, "неприемлемые для некоторых пользователей".