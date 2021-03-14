Экс-президент Польши Лех Валенса записал прощальное видео перед операцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса разместил в воскресенье в Facebook прощальное видео. Запись появилась в связи с предстоящей операцией политика на сердце.

"Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", - написал Валенса.

Он отметил, что готов "к двум основным исходам", но при этом отметил, что все в руках времени. Он отметил, что за свою политическую карьеру сделал многое, и подчеркнул, что если что-то и не получилось, то не из-за "лени или нежелания".

"Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства", - признался бывший президент.

По данным газеты Super Express в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из электродов. Операция осложняется его диабетом и другими проблемами со здоровьем политика.