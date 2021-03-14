Губернатор Самарской области заключил соглашение о сотрудничестве с Большим театром

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Большой театр и Самарская область намерены в ближайшие годы реализовать несколько совместных проектов. Соглашение об этом руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Большого театра Владимир Урин подписали 14 марта на площадке Государственного академического Большого театра России.

Совместных планов много: проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разработка просветительских и образовательных программ, обмен передовым опытом в театральной сфере, совместные культурные мероприятия. Уже запланированы гастроли балетной труппы в сентябре.

- Мы покажем спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз, - рассказал Владимир Урин. - У Большого театра есть подобные соглашения с другими регионами, но Самарская область – особый случай. Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли.

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Урина за сотрудничество с регионом.

- Все наши уже проработанные планы мы непременно реализуем. Уверен и в том, что мы выработаем новые предложения о сотрудничестве, и самарская земля, как и в предыдущие годы, продолжит вносить свой весомый вклад в развитие российской культуры, - добавил Дмитрий Азаров.

Соглашение с Большим театром – это продолжение системной работы по развитию культурного сотрудничества Самарской области, которая ведётся под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Так, губерния уже заключила соглашения с ведущими отечественными учреждениями культуры и искусства, такими как Третьяковской галереей, Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.