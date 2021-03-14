ФНС: Доступ налоговиков к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добропорядочных налогоплательщиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 17 марта банки обязаны будут по запросу в течении трех дней предоставлять доступ к банковской тайне российским налоговикам. Сюда входят копии паспортов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева прокомментировала нововведение. Она напомнила, что ранее налоговые органы могли получать личные данные клиентов финансовых организаций лишь в рамках налоговых проверок, передает РИА Новости.

Цель изменения порядка - повышенный контроль за недекларируемыми доходами.

"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — сказала Караваева.

Она отметила, что клиенты банков вряд ли станут уходить от безналичных расчетов.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин отметил, что для тех, кто пытается скрыть свои доходы такая новость вряд ли станет позитивной.

"Но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал", — сказал он.