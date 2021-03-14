Футбольный клуб «Чертаново» извинился перед избитым футболистом и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб «Чертаново» (Москва) извинился перед избитым футболистом Максимом Максимом Шнапцевым.

Официальное заявление опубликовано на официальном сайте клуба. В пресс-службе разъяснили инцидент на футбольном поле, произошедший во время игры ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» 13 марта.

«Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, возникали конфликты. Мы знаем, что после матча игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего … возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка», — сказано в заявлении.

Клуб «Чертаново» извинилось перед Максимом Шнапцевым и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что 13 марта после матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» между тремя игроками произошел конфликт. Спортсмены клуба "Чертаново" избили футболиста «Локомотива». У футболиста Максима Шнапцева — сотрясение и перелом.

В клубе "Чертаново" отметили, что впредь будут пресекать и осуждать любую агрессию на футбольном поле.

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Ситуация, если можно так выразиться, почти стандартная. После жесткого противостояния на поле футболисты выплеснули свои эмоции возле раздевалки - сразу после того, как матч кончился. Речь идет о юношеской футбольной лиге-2 и командах «Чертаново» и «Локомотив». Их встреча проходила 13 марта на «Сапсан-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу первых (подробности)