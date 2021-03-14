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В мире14 марта 2021 21:47

Азиатский Папа Карло: Вьетнамец выстругал для сына деревянную копию Bugatti

Нонг потратил на создание игрушки около 40 часов
Анастасия РЫШКОВА
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Вьетнамец выстругал для сына деревянную копию Bugatti.

Вьетнамец сделал для сына деревянную копию машины Bugatti с электродвигателем.

Необычная "поделка" очень похожа на настоящее произведение искусства.

Деревянная реплика одной из самых дорогих автомобильных марок может ездить, светить фарами и даже прокатить своего маленького хозяина.

Азиатский Папа Карло по имени Нонг потратил на создание игрушки для своего сына всего около 40 часов.

В работе он использовал молоток, рубанок, электропилу и шлифовальную машинку. Детский автомобиль оснащен электрическим приводом на заднюю ось и светотехникой.

Это не первая копия машины, которую создал Нонг.

Ранее мужчина сделал деревянные модели автомобилей Honda Civic Type R, Ferrari F12tdf, Mercedes S600 Maybach, Range Rover Evoque и других марок.