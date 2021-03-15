Исследование: За год в России вырос уровень безработицы

По данным Росстата, в стране сейчас порядка 4,46 миллиона безработных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние месяцы в России на уровне пандемии и связанных с ней ограничений вырос уровень безработицы, в целом по стране этот показатель составляет 5,9% (на 1,3% больше, чем годом ранее). Самый высокий уровень безработицы – в Ингушетии, Чечне и Туве.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости за период с ноября 2020 года по январь 2021-го включительно. Отмечается, что по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий ситуация на рынке труда постепенно улучшается.

По данным Росстата в январе работу искали 4,46 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%, а в разгар пандемии максимальное значение было зафиксировано в августе прошлого года – 4,8 миллиона человек (6,4%).

Регионы с низким уровнем безработицы

Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,5%

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 3,2%

Петербург – 3,3%

Татарстан – 3,3%

Москва – 3,4%

Регионы с высоким уровнем безработицы

Ингушетия – 31,6%,

Чечня – 20,6%

Тува – 16,9%

Кабардино-Балкария – 16,3%

Дагестан – 16,3%

Республика Алтай – 16,1%