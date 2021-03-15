Исследование: За год в России вырос уровень безработицы

По данным Росстата, в стране сейчас порядка 4,46 миллиона безработных
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние месяцы в России на уровне пандемии и связанных с ней ограничений вырос уровень безработицы, в целом по стране этот показатель составляет 5,9% (на 1,3% больше, чем годом ранее). Самый высокий уровень безработицы – в Ингушетии, Чечне и Туве.
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости за период с ноября 2020 года по январь 2021-го включительно. Отмечается, что по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий ситуация на рынке труда постепенно улучшается.
По данным Росстата в январе работу искали 4,46 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%, а в разгар пандемии максимальное значение было зафиксировано в августе прошлого года – 4,8 миллиона человек (6,4%).
Регионы с низким уровнем безработицы
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,5%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 3,2%
Петербург – 3,3%
Татарстан – 3,3%
Москва – 3,4%
Регионы с высоким уровнем безработицы
Ингушетия – 31,6%,
Чечня – 20,6%
Тува – 16,9%
Кабардино-Балкария – 16,3%
Дагестан – 16,3%
Республика Алтай – 16,1%