С 15 марта 2021 года у православных христиан начался Великий пост

Великий пост перед Пасхой в этом году начинается 15 марта и заканчивается 1 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С сегодняшнего дня, 15 марта 2021 года, у православных христиан начинается Великий Пост, длительный период воздержания перед самым лавным христианским праздником – светлым Христовым Воскресением. Пасха в этом году будет отмечаться 2 мая, следовательно, пост продлится до 1 мая включительно.

Казалось бы, Великий Пост – сущая мука: нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, рыбу, яйца. Однако по-настоящему верующие люди ждут его с великой радостью, потому что это не диета, а нравственное очищение через ограничения в еде, молитву и покаяние в грехах.

Великий пост, который предваряет Сырная Седмица или Масленица, состоит из двух периодов – Святая Четыредесятница и Страстная Седмица. То есть, 47 дней. Самыми строгими считаются первая неделя Поста и Страстная Седмица. В эти дни усердные христиане порой даже не вкушают ничего сытнее кусочка хлеба и воды, но на такой подвиг способны далеко не все.

Сайт kp.ru подробно рассказал о том, что можно и нужно есть во время Великого поста, а также о его истории и традициях.

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