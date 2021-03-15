Украинский депутат заявил, что Китай изменил позицию по Крыму

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович считает, что визит китайской делегации в Крым для налаживания партнерских отношений стал своеобразным ответом Пекина на действия Украины в ситуации с запорожским заводом «Мотор Сич», который ранее хотела купить китайская компания Skyrizon Aircraft. Свою точку зрения украинский парламентарий изложил в Facebook.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», - написал нардеп.

Вадим Рабинович добавил, что во время посещения полуострова предприниматели из Поднебесной выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона, а также «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала украинскую армию готовиться к «военному захвату» Крыма, который вернулся в состав России в результате референдума весной 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.