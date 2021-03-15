Последние новости на утро 15 марта 2021: Налоговый вычет за фитнес могут распространить на детей

«КП» – о последних новостях на утро 15 марта 2021 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Последние новости на утро 15 марта 2021 года. Депутаты Госдумы предложили распространить социальный налоговый вычет по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за занятия фитнесом и на детей. То есть, взрослые любители физкультуры смогут возвращать часть потраченных на услуги спортивно-оздоровительных организаций денег не только за себя, но и за несовершеннолетних членов семьи, если они ходят на фитнес или занимаются в спортивных секциях. Как пояснил один из авторов этой инициативы, член думского комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг, главная цель такого бонуса налогоплательщикам – популяризация здорового образа жизни.