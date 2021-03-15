Депутат Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей. Это касается специалистов в возрасте до 35 лет, которые решили связать свою работу с школой.

Парламентарий уверена, что должное финансовое стимулирование позволит поддержать сотрудников и привлечь в сферу образования молодые кадры.

Согласно ее предложению, которое было направлено на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, указанным специалистам стоит выплачивать единый федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ.

Для этого нужно закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог» и зафиксировать уровень выплат.

Подобный подход решит еще дну проблему – сбалансирует зарплату учителей в разных регионах страны. Сегодня она очень сильно колеблется в зависимости от бюджетных возможностей субъекта страны. Сумма может различаться в несколько раз.

- Предлагаю утвердить требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, - цитирует RT текст обращения.

Ранее россияне назвали профессии, где зарплаты неоправданно низкие. 71% респондентов отметил несправедливость в оплате труда соцработников, которые помогают пожилым людям и инвалидам.

70% возмущены оплатой труда медсестер, 69% недовольны уровнем дохода няней. А 63% отметили, что учителя в России получают необоснованно низкие зарплаты, пишет газета "Известия".