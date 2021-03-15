Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Водная блокада Крыма была организована тремя местными политиками, которые сразу после присоединения полуострова к России покинули страны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он уточнил, что имеет в виду депутата Верховной рады Андрея Сенченко и лидерах Меджлиса крымскотатарского народа* Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева.

Константинов также возлагает вину за произошедшее на бывшего президента Украины Петра Порошенко. По мнению главы крымского парламента с согласия Порошенко водная блокада и была осуществлена. Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Константинов обвиняет в "начале курса варварского отношения к крымчанам", сообщает РИА Новости.

* Запрещённая в России организация