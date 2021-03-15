Постпред РФ при Совете Европы назвал последствия выхода России из организации

Выход России из Совета Европы автоматически приведёт к выходу из конвенций, регулирующих различные сферы, заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

- Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением, - отметил Солтановский в интервью "Независимой газете".

Он также напомнил, что в арсенале Совета Европы более 200 конвенций и дополнительных протоколов. Они регулируют борьбу с терроризмом, отмывание денег, контрафакт медицинской продукции культурный обмен, международное сотрудничество, а также развитие образования и молодёжной мобильности.

Россия состоит в 68 соглашениях, отвечающих интересам стран и её граждан, отметил Солтановский.