В России создали первый тест для определения количества COVID-19 в биоматериале

В Роспотребнадзоре создали первый в России тест для определения количества коронавируса в биоматериалах человека Фото: ИВАНОВА Диана

Роспотребнадзор заявил о создании первого в РФ теста для определения количества коронавируса в биоматериале.

Как рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ ЦНИИ Светлана Яцышина, такие тесты позволят медикам точнее определять степень заразности инфицированного, а также прогнозировать тяжесть заболевания. Кроме того, врачи смогут определять и контролировать эффективность лечения.

Как пишут "Известия", количества коронавируса можно будет определять в любых биоматериалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и прочем.

Ранее Казанский федеральный университет запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с использованием анализа сточных вод. Ученые университета рассказали, что вирусы выделяются не только воздушно-капельным путем, но и с экскрементами, поэтому мониторить заболеваемость можно и с помощью анализа воды.