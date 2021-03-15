Турция ввела требование о заполнении электронных анкет для въезда в страну

В Турции вступило в силу требование заполнять электронные анкеты для въезда в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции вступило в силу требование о заполнении перед въездом в страну электронных анкет для получения "кода здоровья" (HSE code), сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

- Да, с сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код, - передаёт ТАСС слова представителя ведомства.

Также в Минздраве Турции отметили, что такой код поможет сообщить приезжающим о контакте с заражёнными коронавирусом. В случае отказа от заполнения этой формы и при указании в ней неверной информации власти страны могут ввести против иностранного гражданина правовые или административные санкции. Также приезжего могут не впустить в страну.