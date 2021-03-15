Губернатор Василий Орлов: «Амурские медики получат по три и пять миллионов рублей за работу на севере области»

Губернатор Василий Орлов поднял компенсационные выплаты для врачей и фельдшеров, отправляющихся работать на север Амурской области. Фото: Иван Макеев

В Амурской области с 2021 года начала действовать новая мера поддержки в дополнение к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По решению губернатора Василия Орлова медики, отправляющиеся работать на север региона в зону Байкало-Амурской магистрали, получат увеличенные компенсационные выплаты. Врачам, поехавшим лечить пациентов в населенные пункты в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах, начислят единовременную помощь в 5 млн. рублей, фельдшерам – по 3 млн. рублей. Эта мера позволит привлечь в северные районы профессиональные кадры и молодых специалистов. По словам Василия Орлова, минздрав Приамурья уже начал получать заявления от медиков, желающих переехать в зону БАМа.

- У нас успешно работает проект «Земский доктор/фельдшер». В 2020 году на его реализацию было выделено 70 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 59,5 млн. рублей, областного бюджета – 10,5 млн. рублей. Однако во время командировки по БАМу стало ясно, что подъемные для привлечения специалистов на север должны быть больше, - рассказал Василий Орлов. - Поэтому в областном бюджете мы предусмотрели в 2021 году еще 32 млн. рублей на увеличенные подъемные. Амурский минздрав принимает заявления от медработников, желающих получить по три и пять млн. рублей за работу на севере области.

Подписавшие договоры специалисты должны будут отработать в медицинских учреждениях как минимум 5 лет. Если врач или фельдшер решит уводиться раньше, ему придется вернуть в бюджет часть выплаты. По условиям программы компенсации полагаются медработникам, переехавшим в села и города с населением до 50 тысяч человек.

В прошлом году по программам «Земский доктор/фельдшер» в районы Приамурья отправились работать 30 врачей: урологи, гинекологи, терапевты, педиатры, хирурги, рентгенологи и другие специалисты. Десять фельдшеров устроились работать заведующими ФАПов. В 2021 году в рамках программы планируется привлечь в амурские сёла еще 38 медработников: 28 врачей и 10 фельдшеров.

Ранее размер компенсационной выплаты для медработников, переезжающих на село, был увеличен до 2 млн. рублей врачу и 1 млн. рублей фельдшеру. Однако в декабре, подводя итоги рабочей поездки по зоне БАМа, губернатор рассказал об острой нехватке специалистов в северных больницах. И сообщил о решении региональных властей увеличить компенсационные выплаты для северных территорий до 5 миллионов для врачей и 3 миллионов для фельдшеров. Всего с 2012 по 2019 годы по программам «Земский доктор/фельдшер» в Амурской области было заключено 334 договоров с медработниками.