В России планируют ввести кешбэк для инвесторов

Правительство РФ планирует ввести кешбэк для инвесторов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство планирует запустить программу инвестиционного роста под названием "Новый инвестиционный цикл", куда войдет предложение ввести кешбэк для инвесторов.

Как передает РБК со ссылкой на приближенные к правительству источники, речь идет о разработке четырех проектов. Это внесение регуляторных изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), реинжиниринг правил промышленного строительства, создание условий для инвестиционных проектов в регионах и доступных финансах для инвестпроектов.

В частности, в законодательство о СЗПК внесут изменение, расширяющее состав затрат, которые возместят бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и есть тот самый кешбэк.

Источник отметил, что изменения будут нацелены на средний и крупный бизнес.

Ранее опрос показал, что с марта 2020 года у россиян вырос интерес к частным инвестициям для дополнительного дохода. Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно с помощью мобильного приложения.