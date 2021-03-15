В России выявлено 9 тысяч новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 9 437 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что новые заболевшие есть в сегодня, 15 марта, в 83 из 85 регионов России. Среди новых заражённых у 11,4% не было никаких проявлений коронавируса. Общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса россиян составляет 4,4 миллиона.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве (1 353), в Санкт-Петербурге (933) и Московской области (627).

Регионами с наименьшим ежесуточным показателем заражений стали Магаданская область (6), Тыва (5) и Еврейская автономная область (2).

За сутки врачи смогли выписать 8 447 человек, прошедших лечение от коронавирусной инфекции.

Число жертв коронавируса в России увеличилось за сутки на 404 человека и достигло 92 494.

Вчера, 14 марта, как сообщал сайт KP.ru, в России впервые за шесть дней было выявлено более 10 тысяч заражённых.